Помогити решать от школы до дома Оля шла без остановок. от школы до булочной Оля шла 5 мин а от булочной до дома на 2мин больше. Сколько времени оля затратила на весь этот путь?

Математика

Помогити решать от школы до дома Оля шла без остановок. от школы до булочной Оля шла 5 мин а от булочной до дома на 2мин больше. Сколько времени оля затратила на весь этот путь?

Автор: Гость