Расстояние между городами А и В равно 555км. Из города А в направлении города В выез??ает автомобиль со скоростью 90 км/ч. Через 30 минут навстречу ему из города В выезжает автомобиль с потоянной скоростью. Известно что автомоб...
Математика
Расстояние между городами А и В равно 555км. Из города А в направлении города В выез??ает автомобиль со скоростью 90 км/ч. Через 30 минут навстречу ему из города В выезжает автомобиль с потоянной скоростью. Известно что автомобиль из города В через 3 часа встретился с автомобилем из города А. С какой скоростью двигался автомобиль из города В?
Ответ(ы):
Гость:
90*3,5=315 км 555-315=240 км 240:3=80 км/час
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