Расстояние между городами А и В равно 555км. Из города А в направлении города В выез??ает автомобиль со скоростью 90 км/ч. Через 30 минут навстречу ему из города В выезжает автомобиль с потоянной скоростью. Известно что автомоб...

Математика

Расстояние между городами А и В равно 555км. Из города А в направлении города В выез??ает автомобиль со скоростью 90 км/ч. Через 30 минут навстречу ему из города В выезжает автомобиль с потоянной скоростью. Известно что автомобиль из города В через 3 часа встретился с автомобилем из города А. С какой скоростью двигался автомобиль из города В?

Автор: Гость