Проехав на автомобиле 4/5 пути, оставшиеся 8 км турист прошел пешком. Чему равен вес?? путь туриста?
Алгебра
Проехав на автомобиле 4/5 пути, оставшиеся 8 км турист прошел пешком. Чему равен вес?? путь туриста?
Ответ(ы):
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