Какие известные православные храмы были построены в древней руси?
История
Какие известные православные храмы были построены в древней руси?
Ответ(ы):
Гость:
Успенский собор Московского Кремля. Храм Всех Святых в земле Российской просиявших.
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