Помогите ответить на вопрос кроссворда по информатике "данные, записанные в одну ??троку таблицы"?
Информатика
Помогите ответить на вопрос кроссворда по информатике "данные, записанные в одну ??троку таблицы"?
Ответ(ы):
Гость:
Данные,записанные в одну строку таблицы - это запись.
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