Как решить это уравнение? 0.6 (х+7)=0,5 (х-3)+6.8
Математика
Как решить это уравнение? 0.6 (х+7)=0,5 (х-3)+6.8
Ответ(ы):
Гость:
0,6х+4,2=0,5х-1,5+6,8; 0,6х-0,5х=-1,5+6,8-4,2; 0,1х=1,1; х=11. Ответ: х=11
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