Ca(HCO3)2 - CaCO3 - CaO - Ca(OH)2 - CaCl2

Химия
Ca(HCO3)2 - CaCO3 - CaO - Ca(OH)2 - CaCl2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + H2O CaCO3 = CaO + CO2 CaO + H2O = Ca(OH)2 Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O
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