ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПЕСНЯ ДЛЯ СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА! НАЗЫВАЕТСЯ:Крестьянин!.. торжествуя...
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПЕСНЯ ДЛЯ СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА! НАЗЫВАЕТСЯ:Крестьянин!.. торжествуя...
Ответ(ы):
Гость:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь; Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая; Ямщик сидит на облучке В тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, В салазки жучку посадив, Себя в коня преобразив; Шалун уж отморозил пальчик: Ему и больно и смешно, А мать грозит ему в окно.
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