ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПЕСНЯ ДЛЯ СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА! НАЗЫВАЕТСЯ:Крестьянин!.. торжествуя...

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПЕСНЯ ДЛЯ СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА! НАЗЫВАЕТСЯ:Крестьянин!.. торжествуя...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,  На дровнях обновляет путь;  Его лошадка, снег почуя,  Плетется рысью как-нибудь;  Бразды пушистые взрывая,  Летит кибитка удалая;  Ямщик сидит на облучке  В тулупе, в красном кушаке.  Вот бегает дворовый мальчик,  В салазки жучку посадив,  Себя в коня преобразив;  Шалун уж отморозил пальчик:  Ему и больно и смешно,  А мать грозит ему в окно.
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