Срочно!! По теме тригонометрические уравнения найдите корни заданного уравнения на заданном промежутке cos x = -1, x принадлежит [-3п/2; 2п] объясните поподробнее, как это вообще решается

Алгебра
Срочно!! По теме тригонометрические уравнения найдите корни заданного уравнения на заданном промежутке cos x = -1, x принадлежит [-3п/2; 2п] объясните поподробнее, как это вообще решается
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