Срочно!! По теме тригонометрические уравнения найдите корни заданного уравнения на заданном промежутке cos x = -1, x принадлежит [-3п/2; 2п] объясните поподробнее, как это вообще решается
Алгебра
Срочно!! По теме тригонометрические уравнения найдите корни заданного уравнения на заданном промежутке cos x = -1, x принадлежит [-3п/2; 2п] объясните поподробнее, как это вообще решается
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один катет прямоугольного треугольника в 3 раза больше другого. гипотенуза равна ??ва корня из 10. найди меньший катет