Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8

Математика

Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8

Автор: Гость