Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8
Математика
Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8
Ответ(ы):
Гость:
Первое число 71-сумма цифр делиться на 8 второе чисо 72-а это само делиться на 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Может ли число 3*a+6*b,где a и b - некоторые натуральные числа,быть простым?Почему?? По??огите решить
Английский язык
Алгебра