Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8

Математика
Найдите 2 каких нибудь последовательных числа у 1 из которых сумма цифр делится на 8 а 2 само делится на 8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое число 71-сумма цифр делиться на 8 второе чисо 72-а это само делиться на 8
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