Как используется пресноводная гидра?
Биология
Как используется пресноводная гидра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У гидры есть одна интересная особенность-регенерация.Она довольно быстро восстанавливает утраченные части тела.Поэтому она используется в исследованиях для изучения механизмов регенерации.
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