Помогите составить маленькую сказку о животных

Гость: Гость:

Жила была одна семейка, они жили в деревне. У этой семейки был скот. 2 овцы, 2 коровы и лошадь. Однажды папа привёз странное сено, но всё же покорил им свой скот. Они съели сено, у них закружилась голова и они попали в сладкую страну. В прямом смысле. Они не знали, что происходит. Коровы мычали:"Мууу, теперь пойдёмте, выход нужно искать". Они вошли в огромные ворота, которые были сделанные из конфет барбариса. Там жил народ.. Сладкий народ. Мистер печенька, Госпожа Нутелла и другие. Они увидели кокого-то старика-Альпена. Он назвал свою фамилию "Гольд". Альпен-Гольд сказал им "Вас зовет ваш хозяин" и он ударил их по головкам, а они оказались дома. Все жили счастливо и сытно!