Рассчитайте массу 4 моль оксида серы 4
Химия
Рассчитайте массу 4 моль оксида серы 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2 Решаем по формуле n=m:M,значит m=n×M; n=4моль, М=32+16×2=64;m=4×64=256г
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