Рассчитайте массу 4 моль оксида серы 4

Химия
Рассчитайте массу 4 моль оксида серы 4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2 Решаем по формуле n=m:M,значит m=n×M; n=4моль, М=32+16×2=64;m=4×64=256г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите паронимы к словам: поэт, бежать, приказ
Ответить
Литература
Помогите прошу!!!Значение слов - лазейка, простор, причудливый, подавлять. УМОЛЯЮ!!!!!!
Ответить
Химия
Углекислый газ образовавшийся после сжигания бутана пропустили известковую воду. Масса осадка 12 грамм. Вычислите объем бутана.
Ответить
Геометрия
АВС ушбурышынын AD медианасынын созындысына DE = AD салынды. 1)/\ABD = /\ECD ; 2)/\ACD = /\EBD болатынын далелдендер.
Ответить
Биология
Ребята, нужна помощь! Почему у больных диабетом при высоком уровне глюкозы в крови клетки не питаются?
Ответить