Подберите паронимы к словам: поэт, бежать, приказ
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Подберите паронимы к словам: поэт, бежать, приказ
Ответ(ы) на вопрос:
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Поэт - поэтичный - поэтический. Бежать - беглый - беговой. Приказ - приказной - приказавший.
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