Расстояние между двумя аэродромами равно 240 км . когда один самолёт со скоростью 4 ??м/мин пролетел 10% всего расстояния , за ним вылетел второй самолёт со скоростью 7 км/мин . через сколько минут второй самолёт догонит первый ?
Математика
Расстояние между двумя аэродромами равно 240 км . когда один самолёт со скоростью 4 ??м/мин пролетел 10% всего расстояния , за ним вылетел второй самолёт со скоростью 7 км/мин . через сколько минут второй самолёт догонит первый ?
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