Расстояние между двумя аэродромами равно 240 км . когда один самолёт со скоростью 4 ??м/мин пролетел 10% всего расстояния , за ним вылетел второй самолёт со скоростью 7 км/мин . через сколько минут второй самолёт догонит первый ?

Математика

Расстояние между двумя аэродромами равно 240 км . когда один самолёт со скоростью 4 ??м/мин пролетел 10% всего расстояния , за ним вылетел второй самолёт со скоростью 7 км/мин . через сколько минут второй самолёт догонит первый ?

Автор: Гость