Когда был составлен первый буквенный алфавит?

История
Когда был составлен первый буквенный алфавит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История алфавита началась в Древнем Египте более, чем за тысячу лет до изобретения письменности. Первый алфавит, протосинайская письменность, появился приблизительно в середине XIX века до н.э., он предназначался для языкасемитов, работавших в Египте. Принцип этого алфавита был заимствован уегипетских иероглифов. Большинство существующих в наши дни алфавитов либо напрямую восходят к финикийскому алфавиту (например, латинский игреческий алфавиты), либо были созданы под его влиянием.
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