Напишите 3 предложения чтоб в них было хотя одно слово с корнем кас

Русский язык
Напишите 3 предложения чтоб в них было хотя одно слово с корнем кас
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Гость:
Геометрии есть теория о касательных прямых Аватар думал касаться ли этой собаки К данной плоскости относится эта прямая касательной
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