Напиши пять существительных первого склонения пять существительных 2-го склонения пять 3-го
Русский язык
Напиши пять существительных первого склонения пять существительных 2-го склонения пять 3-го
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое склонение: Лиса, девочка, парта, ручка, собака. 2-ое склонение: человек, учебник, окно, яблоко, якорь. 3-е склонение: тетрадь, печь, дочь, мель, рожь.
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