Какую роль в развитии города играли королевская власть, монастыри и епископы, зна??ные феодалы?

Гость: Гость:

Начну со знатных феодалов.Они в своих владениях строили большие крепости(домены),вокруг которых постепенно начинали селиться ремесленники,крестьяне,торговцы,то есть люди,которые чувстовали защиту со стороны феодалов.Потом,когда вокруг доменов вырастали огромные поселения,их обносили уже второй линией стены.Таким образом,появлялись целые торговые города. Королевская власть. Король, осуществляя внешнюю и внутреннюю политику мог основывать города в стратегический важных местах(либо для обороны,либо как промежуточный пункт на пути торговцев,что приносило большие деньги,были и другие причины). То есть королевская власть играла не последнюю роль в образовании новых городов. Монастыри и епископы... Тоже можно сказать,что в местах,где находились монастыри разрастались города.Епископы видели в этом некую выгоду(в частности экономическую).