Как бог солца Ра ведет борьбу с Апопом?
Литература
Как бог солца Ра ведет борьбу с Апопом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждую ночь сражается с ним, ранит его. А днем встречают его благодарствующие смертные, кричат ему, когда он едет по Нилу. С наступлением ночи Апоп возвращается, и все заново.
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