Найдите площадь прямоугольника если его перемитр равен 78, а одна сторона больше д??угой на 3
Математика
Найдите площадь прямоугольника если его перемитр равен 78, а одна сторона больше д??угой на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула периметра прямоугольника: - где a и b стороны. Пусть a большая сторона, тогда: Подставляем данное значение в формулу периметра: Отсюда площадь:
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