Прочитайте.Назовите сказки. 1. Пошла Женя по ЛЕСУ искать такую ПОЛЯНКУ, где земляника сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. 2. Девочка побежала на ПОЛЯНКУ,нагнулась к ЗЕМЛЕ,села на корточки,заглянула под ЛИСТИКИ и стала...
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Прочитайте.Назовите сказки. 1. Пошла Женя по ЛЕСУ искать такую ПОЛЯНКУ, где земляника сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. 2. Девочка побежала на ПОЛЯНКУ,нагнулась к ЗЕМЛЕ,села на корточки,заглянула под ЛИСТИКИ и стала рвать ЯГОДЫ. Объясните значения словосочетаний ЛЕСТЬ НА ГЛАЗА, СЕСТЬ НА КОРТОЧКИ. Определите падеж выделенных имён существительных.Какие из них отвечают на вопрос куда? По каким признакам вы различили эти падежи?
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