Прочитайте.Назовите сказки. 1. Пошла Женя по ЛЕСУ искать такую ПОЛЯНКУ, где земляника сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. 2. Девочка побежала на ПОЛЯНКУ,нагнулась к ЗЕМЛЕ,села на корточки,заглянула под ЛИСТИКИ и стала...

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Прочитайте.Назовите сказки. 1. Пошла Женя по ЛЕСУ искать такую ПОЛЯНКУ, где земляника сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. 2. Девочка побежала на ПОЛЯНКУ,нагнулась к ЗЕМЛЕ,села на корточки,заглянула под ЛИСТИКИ и стала рвать ЯГОДЫ. Объясните значения словосочетаний ЛЕСТЬ НА ГЛАЗА, СЕСТЬ НА КОРТОЧКИ. Определите падеж выделенных имён существительных.Какие из них отвечают на вопрос куда? По каким признакам вы различили эти падежи?

Автор: Гость