Дописать "хвостик" к предложению: he could swim well,...

Английский язык
Дописать "хвостик" к предложению: he could swim well,...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
he could swim well, but he was afraid of water
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