Найти область значений функции: y=cos^2x+cosx+2
Алгебра
Найти область значений функции: y=cos^2x+cosx+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos^2(x) + cos(x) + 2 = 1/2(1 + cos(x)) + cos(x) + 2 = 1/2 + 1/2 * cos(x) + cos(x) + 2 = 3/2 * cos(x) + 3/2 = 3/2( cosx +1) Область определения - все рациональные числа Множество значений: 7/4≤y≤4
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