АВС ушбурышынын AD медианасынын созындысына DE = AD салынды. 1)/\ABD = /\ECD ; 2)/\ACD = /\EBD болатынын далелдендер.
Геометрия
АВС ушбурышынын AD медианасынын созындысына DE = AD салынды. 1)/\ABD = /\ECD ; 2)/\ACD = /\EBD болатынын далелдендер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По русски напиши, а то я ничего не понимаю,или переведи свой текст задачи в переводчике и задай снова,у меня переводчик не работает :D
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