Ребята, нужна помощь! Почему у больных диабетом при высоком уровне глюкозы в крови клетки не питаются?
Биология
Ребята, нужна помощь! Почему у больных диабетом при высоком уровне глюкозы в крови клетки не питаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для питания клеткам нужно иметь хорошо приницаемую мембрану и эту проницаемость обеспечивает гормон инсулин, который у диабетиков в недостатке
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