Углекислый газ образовавшийся после сжигания бутана пропустили известковую воду. Масса осадка 12 грамм. Вычислите объем бутана.

Химия
Углекислый газ образовавшийся после сжигания бутана пропустили известковую воду. Масса осадка 12 грамм. Вычислите объем бутана.
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....... ....... .......Дано V=12
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