Помогите прошу!!!Значение слов - лазейка, простор, причудливый, подавлять. УМОЛЯЮ!!!!!!
Литература
Помогите прошу!!!Значение слов - лазейка, простор, причудливый, подавлять. УМОЛЯЮ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лозейка это как бы другой выход потайной простор когда много места причудливы удивитильный особеный подавлять брать под контроль
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