Как испытывают немецкий огнемет

Гость: Гость:

Огнемётное оружие, которое временно утратило роль вследствие развития огнестрельных вооружений, с конца 19 - начала 20 века снова стало объектом интереса военных. В 1898г. капитан русской армии Зигер-Корн предложил лёгкий носимый огнемёт военному министерству Российской империи, но новация не была одобрена. В те времена такая судьба постигла не одного российского военного изобретателя. В 1900г. немецкий учёный Рихард Фидлер предложил огнемётранцевого типа и в 1901г. представил его германским военным, причём конструкции Фидлера и Зигер-Корна были во многом схожи. В отличие от нашего изобретателя, немецкому "повезло" больше: огнемёт Фидлера был принят на вооружение германской армии. В 1911г. фрицы создали 3 огнемётных батальона.