Как из 1 вычесть 5/7?
Математика
Как из 1 вычесть 5/7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представь 1 как 7/7 (7:7=1) Получается 7/7 - 5/7 = 2/7
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