Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать трет ьих ПОМОГИТ?? ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать трет ьих ПОМОГИТ?? ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11целых 5двадцать третьих-9целых 35двадцать третьих=10целых 28двадцать третьих-9целых 35двадцать третьих=9целых 51двадцать третьих-9целых 35двадцать третьих=16двадцать третьих. Ответ: надо прибавить 16двадцать третьих.
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