Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать трет ьих ПОМОГИТ?? ПОЖАЛУЙСТА!

Математика

Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать трет ьих ПОМОГИТ?? ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость