Составить текст по рисунку кормушка для птиц

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Составить текст по рисунку кормушка для птиц
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Автор: Гость
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Гость:
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