Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ем запятую вправо через две цифры,а в другом множителе -влево через четыре цифры?

Математика

Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ем запятую вправо через две цифры,а в другом множителе -влево через четыре цифры?

Автор: Гость