Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ем запятую вправо через две цифры,а в другом множителе -влево через четыре цифры?
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перене??ем запятую вправо через две цифры,а в другом множителе -влево через четыре цифры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим 105,5 и 130,23,то 10550,0 и 00,13023 ИЛИ Я НЕ ПОНЯЛ ТЕБЯ
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