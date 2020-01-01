Как изменится сумма,если: а) одно слагаемое увеличить на 7,другое -на 15; б)одно слагаемое увеличить на 25,другое уменьшить на 13; в)одно слагаемое уменьшить на 2020,другое увеличить на 2040?

Математика

Как изменится сумма,если: а) одно слагаемое увеличить на 7,другое -на 15; б)одно слагаемое увеличить на 25,другое уменьшить на 13; в)одно слагаемое уменьшить на 2020,другое увеличить на 2040?

Автор: Гость