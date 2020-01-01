Как изменится сумма,если: а) одно слагаемое увеличить на 7,другое -на 15; б)одно слагаемое увеличить на 25,другое уменьшить на 13; в)одно слагаемое уменьшить на 2020,другое увеличить на 2040?
Математика
Как изменится сумма,если: а) одно слагаемое увеличить на 7,другое -на 15; б)одно слагаемое увеличить на 25,другое уменьшить на 13; в)одно слагаемое уменьшить на 2020,другое увеличить на 2040?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сумма увеличится на 22 б) Сумма увеличится на 12 в) Сумма увеличится на на 20
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