Как люди используют озерные экосистемы?

Гость: Гость:

1. Ловля рыбы 2. Заготовка высших водных растений 3. Используют некоторых представителей зоопланктона 4. Воду забирают на разные цели 5. Ну и в качестве резервуара для сброса сточных вод 6. Туризм и рекреация 7. Добыча сапропеля и ила