Как люди используют озерные экосистемы?

Окружающий мир
Как люди используют озерные экосистемы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ловля рыбы  2. Заготовка высших водных растений  3. Используют некоторых представителей зоопланктона  4. Воду забирают на разные цели  5. Ну и в качестве резервуара для сброса сточных вод  6. Туризм и рекреация  7. Добыча сапропеля и ила 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько атомов гелия имеет такую же массу, как 150 атомов азота
Ответить
Английский язык
Помогите решить дам 15 баллов 1. Обвести кружком номер правильного ответа He played table tennis in the stadium. a) today b) yesterday c)...
Ответить
Английский язык
Нужно перевести слова с русского на английский из фильма.(Batman VS Superman) 1981 год. Юный Брюс Уэйн становится свидетелем убийства своих родит...
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова к слову "страница"
Ответить
Математика
В концертном зале 20 рядов, и в каждом ряду одинаковое число кресел. Во время ремонта в каждом ряду число кресел увеличили на 4. Сколько кресел ста...
Ответить