Как люди используют озерные экосистемы?
Окружающий мир
Как люди используют озерные экосистемы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ловля рыбы 2. Заготовка высших водных растений 3. Используют некоторых представителей зоопланктона 4. Воду забирают на разные цели 5. Ну и в качестве резервуара для сброса сточных вод 6. Туризм и рекреация 7. Добыча сапропеля и ила
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