Как можно более лучше написать?? История создания романа Евгения Онегина

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Пушкин пошел дальше великого англичанина – к реализму. На этот раз поэт поставил перед собой сверхзадачу – показать человека, способного служить катализатором дальнейшего развития России. Александр Сергеевич, разделяя идеи декабристов, понимал, что огромную страну следует сдвинуть, как локомотив, с тупикового пути, приведшего все общество к системному кризису. История создания «Евгения Онегина» определяется титаническим поэтическим трудом в период с мая 1823 года по сентябрь 1830 г., творческим переосмыслением российской действительности первой четверти XIX века. Роман в стихах творился на протяжении четырех этапов творчества Александра Сергеевича: южной ссылки (1820 – 1824 гг.), пребывания «без права самовольного оставления имения Михайловское» (1824 – 1826 гг.), периода после ссылки (1826 – 1830 гг.), Болдинской осени (1830 г.) - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/156514/istoriya-sozdaniya-evgeniya-onegina-analiz-proizvedeniya