Поверхность моря морщит лёгкий ветерок...сделать синтаксический разбор...спасибо

Русский язык
Поверхность моря морщит лёгкий ветерок...сделать синтаксический разбор...спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветерок-подлежащее,морщит-сказуемое,поверхность и моря-дополнения,лёгкий-определение;)
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