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Как Можно назвать 1/4 дробь????
Математика
Как Можно назвать 1/4 дробь????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/4 - одна четвёртая . Если ты имела ввиду это .
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