Как можно объяснить что близ экватора осадков очень много а в районах полюсов-оче??ь мало?

Гость: Гость:

На экваторе очень благоприятные условия для жизни и роста растений. Из-за высокой температуры испраение воды происходит быстро. Эта самая вода скапливается в облакахтучах (что ещё там летает по небу) и почти моментально выпадает дождь. Даже не дождь, а ливень. Пожтому в тропиках так часто случаются ливни.