Как можно объяснить что близ экватора осадков очень много а в районах полюсов-оче??ь мало?

География
Как можно объяснить что близ экватора осадков очень много а в районах полюсов-оче??ь мало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На экваторе очень благоприятные условия для жизни и роста растений. Из-за высокой температуры испраение воды происходит быстро. Эта самая вода скапливается в облакахтучах (что ещё там летает по небу) и почти моментально выпадает дождь. Даже не дождь, а ливень. Пожтому в тропиках так часто случаются ливни.
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