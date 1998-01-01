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Как на казахском будет 1998 год
Қазақ тiлi
Как на казахском будет 1998 год
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Гость:
Бір мың тоғыз жүз тоқсан сегізінші жылы
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