Жіктеу слово -'Сазгер'- Помогите=) дам 10 баллов.

Қазақ тiлi
Жіктеу слово -'Сазгер'- Помогите=) дам 10 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Мен сазгермін 2 Сен сазгерсің    Сіз сазгерсіз 3 Ол сазгер Множественный 1 Біз сазгерміз 2 Сендер сазгерсіңдер    Сіздер Сазгерсіздер 3 Олар Сазгерлер
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