Какими были главные герои рассказа "Конь с розовой гривой"(характеристика)
Литература
Какими были главные герои рассказа "Конь с розовой гривой"(характеристика)
Ответ(ы):
Гость:
Внучок - Витя, сам автор, пишущий про себя в детстве. Веселый, беззаботный мальчик, но, к сожалению сирота при живом отце. Ему приходится жить с бабушкой, властной и домовитой женщиной. Витя часто приносил бабушке много хлопот своими похождениями, но несмотря на это бабушка все равно любила внука, и даже баловала его.
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