1)Турист прошёл 15 км за 4 часа, сколько км он пройдёт за 6 часов? 2)Найдите периметр прямоугольника, составленного из 10 равных квадратов со стороной 3 см. 3)Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и...

Алгебра
1)Турист прошёл 15 км за 4 часа, сколько км он пройдёт за 6 часов? 2)Найдите периметр прямоугольника, составленного из 10 равных квадратов со стороной 3 см. 3)Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и проехал 240 км. Выберите из предложенных вариантов время, за которое он мог проделать этот путь. 170 мин 2) 250 минут 3) 300 мин 4) 350 мин 4)1Упростите 5х2ух2ху3у 4)2(35)3:31452 5)Запишите число, которое больше 6 и меньше 6,3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все очень легко,не понятен только "4)2(35)3:31452"...мне кажется такого примера не существует
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какими были главные герои рассказа "Конь с розовой гривой"(характеристика)
Ответить
Русский язык
Помогите срочно звуко-буквенный разбор слова подаёт
Ответить
Математика
Решите: ,x:83+5689=5898
Ответить
Русский язык
В компютере произошёл сбой и вот как были напечатаны строики к.чуковского
Ответить
Английский язык
Рассписание дня дед пула на английском с переводом
Ответить