1)Турист прошёл 15 км за 4 часа, сколько км он пройдёт за 6 часов? 2)Найдите периметр прямоугольника, составленного из 10 равных квадратов со стороной 3 см. 3)Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и...

Алгебра

1)Турист прошёл 15 км за 4 часа, сколько км он пройдёт за 6 часов? 2)Найдите периметр прямоугольника, составленного из 10 равных квадратов со стороной 3 см. 3)Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и проехал 240 км. Выберите из предложенных вариантов время, за которое он мог проделать этот путь. 170 мин 2) 250 минут 3) 300 мин 4) 350 мин 4)1Упростите 5х2ух2ху3у 4)2(35)3:31452 5)Запишите число, которое больше 6 и меньше 6,3

Автор: Гость