Как начать текст про мою комнату?

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Как начать текст про мою комнату?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начать текст можно так, в моей комнате, допустим, очень много мебели, а потом перечисляешь свою мебель в комнате, ну а потом уже конце будет легче думаю написать
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