Как найти площадь квадрата со сторонйи5 см плошадь прямоугольника со сторонами 2 см. и 12 см
Математика
Как найти площадь квадрата со сторонйи5 см плошадь прямоугольника со сторонами 2 см. и 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S=ab А так как в квадрате все стороны равны, то S=5*5=25cм² 2) S=ab S=2*12=24 см²
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