Конденсатор емкостью С1 = 20мкФ заряжен до напряжения U1 = 200В. К нему присоединяют па??аллельно незаряженный конденсатор емкостью C2 = 300мкФ. Какое напряжение установится после их соединения?

Физика

Конденсатор емкостью С1 = 20мкФ заряжен до напряжения U1 = 200В. К нему присоединяют па??аллельно незаряженный конденсатор емкостью C2 = 300мкФ. Какое напряжение установится после их соединения?

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