Конденсатор емкостью С1 = 20мкФ заряжен до напряжения U1 = 200В. К нему присоединяют па??аллельно незаряженный конденсатор емкостью C2 = 300мкФ. Какое напряжение установится после их соединения?
Физика
Конденсатор емкостью С1 = 20мкФ заряжен до напряжения U1 = 200В. К нему присоединяют па??аллельно незаряженный конденсатор емкостью C2 = 300мкФ. Какое напряжение установится после их соединения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано C1=20 мкФ U1=200 В C2=300 мкФ U2=0 U- ? C=Q/U U=Q/C=Q/(C1+C2) Q=q1+q2=C1*U1 U=C1*U1/(C1+C2)=20*200/320=12,5 В Хотя по смыслу просится C2=30 мкФ
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