Как решать если скорость 10 км/ч а время 6

Математика
Как решать если скорость 10 км/ч а время 6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если время в часах то 60км проехал человек. :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После уменьшения каждой стороны квадрата на четверть его площади стала составлять 144см2. Найдите стороны первоначального квадрата.
Ответить
Физика
Ответьте срочно. 1) зависимость молекулярных сил от расстояния между молекулами. 2) зависимость энергии взаимодействия от расстояния между моле...
Ответить
Русский язык
Что сохраняет лес почву
Ответить
Алгебра
Срочно 2Sin^2 x+ Sin x-1≤0
Ответить
Русский язык
Выделите грамматические основы Не нужно думать, что храбрость - нечто особенное, присущее только отдельным, каким-то необыкновенным людям - стат...
Ответить