Как решать если скорость 10 км/ч а время 6
Математика
Как решать если скорость 10 км/ч а время 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если время в часах то 60км проехал человек. :)
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