Срочно 2Sin^2 x+ Sin x-1≤0
Алгебра
Срочно 2Sin^2 x+ Sin x-1≤0
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Гость:
2sinx(sinx+1)<1 sinx<1/2 sinx<-1
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