1) укажите двух правителей россии эпохи дворцовых переворотов лишившихся престол?? в ходе дворцовых переваротов. 2) существует точка зрения что в эпоху дворцовых переворотов дворянство получило множество привилегий о которых м...

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Иван VI Антонович и Петр III Да, действительно, дворянству в эту эпоху, являясь основным участником дворцовых переворотов (в составе гвардии), получило значительные привилегии. Примеры: 1) при Анне Иоанновне срок службы в армии для дворян сокращен до 25 лет (раньше - пожизненная служба). 2) Отменен петровский указ о единонаследии (дворяне могли по своему усмотрению завещать поместья). 3) Елизавета Петровна подтвердила право дворян на владение землей и крестьянами, дворяне получили право ссылать своих крепостных в Сибирь. 4) Петр 3 освободил дворян от обязательной службы (Манифест о вольности дворянской - 1762 г.)