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Найдите значение выражения (√7*√8)/√14
Математика
Найдите значение выражения (√7*√8)/√14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√7*√8)/√14 = √56/√14 = √(56/14) = √4 = 2
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